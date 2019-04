Joost Luiten rukt op in San Antonio

Schoon­spring­ster Van Duijn zevende in Canada

10:36 Schoonspringster Celine van Duijn is bij de strijd om de Canada Cup in Calgary als zevende geëindigd op de 10 meterplank. In de voorronde was de Europees kampioene torenspringen goed voor de achtste score: 265,95. In de halve finales kwam Van Duijn tot 270,90 waarmee ze de finale (top zes) net miste en zevende werd in de eindrangschikking.