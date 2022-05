Joost Luiten sluit ‘frustrerend’ Dutch Open wel goed af

Dafne Schippers is terug en wint bij onaangekon­dig­de rentree: ‘Ik voel me steeds beter’

Onaangekondigd deed Dafne Schippers vanavond mee aan de Harry Schulting Games in Vught. Het was voor de tweevoudig wereldkampioene de eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen vorig jaar. Ze won de 100 meter in 11,37 seconden.

27 mei