Joost Luiten start redelijk in Mexico

Dafne Schippers derde in Düsseldorf

20 februari Dafne Schippers is als derde geëindigd op de 60 meter van de indoorwedstrijd in Düsseldorf. De sprintster uit Utrecht kwam na 7,19 over de finish, achter winnares Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust (7,02) en de Poolse Ewa Swobboda (7,10).