Judd Trump soeverein naar eerste wereldtitel snooker

Trump houdt aan zijn eerste wereldtitel circa 588.000 euro over. Higgins ging met ongeveer 235.000 euro naar huis. Voor de 43-jarige Schot was het zijn derde nederlaag op rij in de WK-finale. In 2011 wist hij Trump in de eindstrijd nog wel te verslaan (15-8). Het mooiste compliment voor Trump kwam van zijn rivaal. Higgins was vol lof. ,,Ik had geluk vanavond: ik zat er bovenop en hoefde geen ticket te kopen. Judd was echt ongelooflijk goed.”

De finale in The Crucible Theatre in Sheffield was hoogstaand en leverde diverse records op. Met elf breaks van honderd punten of meer, waarvan zeven van Trump, had het duo een primeur in een WK-duel. Trump is met zijn zevenklapper nu ook individueel de nieuwe recordhouder. ‘The Ace’ is de negende speler in de historie die de ‘Triple Crown’ bemachtigt: de wereldtitel, het Brits kampioenschap en de Masters.