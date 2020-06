Judo-icoon Cor van der Geest: ‘Als ik de scheidsrechter kon beïnvloeden, deed ik het’

Door Lisette van der Geest



Cor van der Geest (74) begint een gesprek in de aanval. ,,Ik vroeg me al af wanneer jij eens over mij zou schrijven, maar je durfde niet, hè?’' Hij lacht hard, luistert niet naar de opmerking dat het nooit aan de orde was, omdat hij alweer wil zorgen voor koffie. Vervolgens vraagt hij naar de fotograaf, bij wie hij even later ook een plaagstootje probeert: ,,Ik zeg altijd: je kunt maar beter meewerken, anders duurt het nog langer.’’



In de eerste minuten van het gesprek stipt de gepensioneerde succescoach van het judo ongevraagd gevoelige punten aan, om in dezelfde vaart over te stappen op een nieuw onderwerp. ,,Ze zeggen dat ik een minderwaardigheidscomplex heb, dat zie ik niet zo. Maar’', met een knikje om zich heen in de receptie van sportschool Kenamju. ,,Je bereikt dit allemaal niet voor niets, dan zal er wel iets zijn.’'