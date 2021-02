Judoka's missen finales op Grand Slam van Tel Aviv

De Nederlandse judoka’s zijn er op de tweede dag van het Grand Slam van Tel Aviv net niet in geslaagd de finales te bereiken. Frank de Wit, Sanne van Dijke en Sanne Vermeer waren er dichtbij. Het drietal ging onderuit in de halve finales en strijdt later op de dag om het brons.

De Wit bereikte in de klasse tot 81 kilogram de halve finales door achtereenvolgens de Hongaar Atilla Ungvari, de Azerbeidzjaan Hidajat Heidarov en de Italiaan Kenny Komi Bedel te verslaan. Dat deed hij steeds op ippon in de golden score, de verlenging die nodig was om tot een beslissing te komen. De Oezbeek Sharoffidin Boltabojev bleek net te sterk, opnieuw in de golden score.

Van Dijke, in de klasse tot 70 kilo in een strijd gewikkeld met Kim Polling om een olympisch ticket, verloor in haar halve finale van de Française Margaux Pinot, ook na verlenging. Op weg had zij de Griekse Elisavet Teltsidou en de Belgische Gabriella Willems verslagen. Ze gaat nu met Kim Polling om het brons strijden. Polling had herkansingen nodig om zo ver te komen.

Vermeer verloor in de halve finales in de klasse -63 kg van de Sloveens Andrea Leski. Daarvoor was ze te sterk voor de Spaanse Cristina Cabaña Perez en de Roemeense Stefania Dobre geweest.