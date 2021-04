Judoka Verkerk weet nu, voor succes moet je léven: ‘Ik wil in Tokio de beste versie van mezelf zijn’

IndyCar Dit is de auto waarin ‘VeeKay’ sterk debuutsei­zoen een vervolg wil geven

29 maart Rinus van Kalmthout kende een imponerend debuutseizoen in de IndyCar Series en werd daarin verkozen tot ‘Rookie of The Year.’ In deze auto gaat ‘VeeKay’ komende jaargang een gooi doen naar de ereplaatsen