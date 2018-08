Judoploeg met Grol en Steenhuis naar WK

Kim Polling en Tessie Savelkouls ontbreken op de WK. Polling staat aan de kant door een hernia, Savelkouls heeft last van een schouderblessure. Guusje Steenhuis, de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 78 kilogram, zit wel in de selectie.

,,Naast de bekende namen die we al vroeg hebben geselecteerd, positioneren we in een aantal klassen jonge judoka's'', legt Arends uit. ,,Enerzijds omdat ze veel progressie hebben laten zien, maar ook om ons voor de olympische gemengde teamwedstrijd in Tokio 2020 te plaatsen." De Nederlandse judoploeg haalde vorig jaar op de WK in Boedapest geen enkele medaille.