Judoploeg voldoet met drie medailles op EK

Maarten Arens, de bondscoach van de nationale judoploeg, hoopte vooraf op minimaal drie medailles. Hij had de lat hoger gelegd als Guusje Steenhuis (-78 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg) en Michael Korrel (- 100 kg) ook in Israël op de tatami waren verschenen. De nummers één, vijf en twee van de wereldranglijst moesten zich echter geblesseerd afmelden voor de Europese titelstrijd.



Toch had de Nederlandse oogst op de slotdag van het EK hoger kunnen uitvallen. Noël van 't End (- 90 kg), Karen Stevenson (- 78 kg) en Roy Meyer (+ 100 kg) verloren hun gevecht om brons. Voor Grol was het zijn eerste optreden in de zwaarste gewichtsklasse op een EK. De drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram deed veel goed, maar verspeelde in de kwartfinale een voorsprong van twee straffen op de Tsjech Lukas Krpalek, de olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilogram. Grol nam in zijn eerste optreden in de herkansing de Pool Maciej Sarniacki in een houdgreep en smeerde vervolgens Goeram Toesjisjvili uit Georgië drie straffen aan.