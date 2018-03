Jury beslist: Badr Hari is de winnaar

Badr Hari heeft zijn rentree in de ring opgeluisterd met een overwinning. De juryleden in Ahoy wezen de 33-jarige Amsterdamse kickbokser op punten aan als winnaar van het gevecht met Hesdy Gerges. Geen van beide kickboksers wist een beslissing te forceren in de drie rondes van 3 minuten.