Kansloze nederlaag Nieky Holzken bij rentree in Ahoy

Het wegwerpgebaar van coach en schoonvader Sjef Weber ten spijt viel er weinig af te dingen op zege van Nabiyev. Of het moet zijn dat de voormalige muay thai-kampioen met zijn uitdagende handgebaren en mimiek de grens van wat nog respectvol is akelig dicht naderde. Feit blijft dat Nabiyev vanaf de eerste ronde Holzken voortdurend bestookte met stoten en trappen. De 33-jarige Brabander had de grootste moeite om onder die druk uit te komen.



Alleen in de derde ronde liet voormalig wereldkampioen Holzken enkele flitsen van zijn wereldklasse zien. Voor Holzken betekende het de derde nederlaag op rij op punten. Eerder verloor hij twee duels om de wereldtitel tegen de Fransman Cedric Doumbé.



In een interview in het Eindhovens Dagblad liet weltergewicht Holzken afgelopen week al weten om definitief over te stappen naar het klassieke boksen. Hij zegt de indruk te hebben dat kickbokspromotor Glory van hem af wil.