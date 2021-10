Kapotte motor kost Herlings de leiding in wk-stand MXGP

Etienne Bax maakt in Oss kwartet wereldti­tels vol

17 oktober Zijspancoureur Etienne Bax (33) is in Oss voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen geworden. De stuurman uit Bergeijk bleek over stalen zenuwen te beschikken in het slotweekeinde waarin nog drie teams aanspraak maakten op de titel.