Kay Smits hoopt met handballers op stunt bij EK: ‘Het kan écht, ik zou er alleen geen geld op zetten’

Handballer Steins optimis­tisch over kansen Oranje op EK: ‘Verder dan twee jaar geleden’

Hoewel de Nederlandse handballers in de Europese pikorde nog vrij laag staan, groeit wel het aanzien van Oranje. ,,Onze ploeg heeft een eigen identiteit. We staan in Europa bekend om frivool, gevarieerd en snel spel”, zegt spelmaker Luc Steins. ,,We hebben tegen iedere tegenstander een kans en kunnen zelfs van elke ploeg winnen. Dat hebben we de afgelopen jaren al vaak genoeg bewezen”, aldus de sterspeler van het Nederlands team.

11 januari