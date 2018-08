Keizer en Meppelink naar halve finale World Tour in Wenen

'Kromo' en Van Vliet naar finale 50 vrij

18:39 Ranomi Kromowidjojo en Tamara van Vliet hebben zich bij de EK zwemmen in Glasgow gekwalificeerd voor de finale van de 50 meter vrij. Titelverdedigster Kromowidjojo snelde naar de vierde tijd, in 24,58 seconden. Van Vliet zwom in haar halve finale iets langzamer met een tijd van 24,70.