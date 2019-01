Keizer en Meppelink overleven in Den Haag

,,Dit was een hele bizarre wedstrijd, we hebben zo wisselvallig gespeeld en met aardig wat dipjes’', zei Keizer. ,,Toch hielden we ons hoofd er op de een of andere manier bij. Ik heb veel aan Madelein te danken, die gooide de beuk er nog even in aan het eind.’' Keizer en Meppelink strijden zaterdag in de Sportcampus Zuiderpark met een koppel uit Finland om een plek in de halve finales.