Keniaan Julius Tuwei wint Enschede Marathon

Michael van der Mark hoopt op rentree in thuisrace Assen na beenbreuk: ‘Verwacht niet voorin te rijden’

Motorcoureur Michael van der Mark hoopt dit weekeinde in Assen zijn rentree te maken in het WK Superbike. De wegracer uit Bergschenhoek is naar eigen zeggen voldoende hersteld van de beenbreuk die hij voor aanvang van het seizoen opliep door een val tijdens het mountainbiken.

20 april