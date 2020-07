Keniaanse oud-wereldkampioen geschorst om gemiste dopingtests

Skispring­sters op WK voor eerst van grote schans

22 juli De skispringsters hebben in 2021 voor het eerst een wedstrijd op de WK vanaf de grote schans. De internationale skifederatie FIS maakte bekend dat de wedstrijd plaatsvindt op de komende wereldkampioenschappen vanaf 23 maart in Oberstdorf, als het plan in februari is goedgekeurd door de vergadering van de FIS.