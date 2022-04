Kenianen heersen als vanouds bij marathon van Boston, zege Chebet

Cherono won in 2019 in Boston, Kipruto zegevierde vorig jaar (in 2.09.51). De marathon werd toen als gevolg van de coronapandemie in oktober gehouden in plaats van zoals gebruikelijk op de derde maandag van april. In 2020 ging de Boston Marathon helemaal niet door vanwege het coronavirus.

Boston behoort tot de zes ‘majors’ van de marathon. Ruim 28.000 mensen liepen maandag mee. Chebet won zijn eerste major. Hij eindigde in 2016 al eens als derde in Berlijn.

Jepchirchir wint bij vrouwen

Bij de vrouwen zegevierde olympisch kampioene Peres Jepchirchir in 2.21.01. De 28-jarige Keniaanse versloeg in de eindsprint Ababel Yeshaneh uit Ethiopië, die als tweede eindigde in 2.21.05. De derde plek in Boston was voor de Keniaanse Mary Ngugi (2.21.32).

Jepchirchir boekte haar derde grote zege in negen maanden tijd. De Keniaanse won vorig jaar de olympische marathon in Sapporo en ze was ook de beste in New York. Ze is de eerste vrouw die de marathons van New York, Boston en de Spelen op haar naam schrijft.

