Kersvers wereldrecordhoudster Femke Bol op startlijst FBK Games in Hengelo

Femke Bol is op zondag 4 juni één van de publiekstrekkers bij de 42ste editie van de FBK Games in Hengelo. De 23-jarige atlete, die sinds 2021 de wereld verovert met zeer aansprekende prestaties, komt uit op de 400 meter. Dit is dezelfde afstand waarmee ze vorig weekeinde het stokoude wereldrecord op de indoorbaan uit 1982 verpulverde .

Bol bracht tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen in een vol Omnisport Apeldoorn de toeschouwers in vervoering met haar record. Ook daarbuiten bracht ze veel enthousiasme teweeg getuige de wereldwijde media-aandacht voor haar prestatie. De organisatie van de enige topatletiekwedstrijd in Nederland gaat met het aantrekken van de succesatlete voor een vol FBK-stadion.

Succesverhaal

Het succesverhaal van de Amersfoortse Bol kreeg een enorme boost toen ze tijdens de Europese indoorkampioenschappen in 2021 in het Poolse Torun twee gouden medailles veroverde op de 400 meter en met haar teamgenoten op de 4x400 meter. In de zomer van dat jaar pakte ze een bronzen olympische medaille op de 400 meter horden in Tokio.

Sindsdien is er geen houden meer aan bij Bol. Vorig jaar won ze drie zilveren medailles bij de wereldkampioenschappen indoor en outdoor, en een unieke gouden trilogie tijdens de Europese kampioenschappen op de 400 meter, 400 meter horden en 4x400 meter. Ook heeft ze sinds 2021 veertien Diamond League-overwinningen en twee eindzeges op haar naam staan. Dit indoorseizoen breekt ze wederom diverse records: Ze behaalde Nederlandse records op de 200 en 400 meter, de beste wereldprestatie aller tijden op de 500 meter en natuurlijk het kersverse wereldrecord op de 400 meter.

Femke Bol over Hengelo

Bol: „Ik heb enorm veel zin om dit jaar weer aan de start van de FBK Games te staan. Dit keer zelfs zonder horden, net zoals mijn eerste keer in het hoofdprogramma. Ik kan niet wachten om weer in een vol stadion in Nederland met hulp van mijn Nederlandse fans hard te lopen”, aldus de kersverse wereldrecordhoudster.

Reactie Ellen van Langen

De Oldenzaalse ‘meeting director’ Ellen van Langen: „We zijn ontzettend blij dat we Femkes deelname aan de FBK Games te kunnen aankondigen. Na haar unieke prestatie en wereldrecord tijdens het NK indoor zien we haar graag een 400m lopen in Hengelo. Ze zal dit jaar heel selectief zijn in het lopen van de 400m en wij zijn daarom erg blij dat ze voor ons gekozen heeft voor de 400m.”