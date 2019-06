Kevin Durant kiest voor Brooklyn Nets

Europees record voor Hassan op 3000 meter

0:00 Sifan Hassan heeft bij de atletiekwedstrijden voor de Diamond League in Eugene het Europees record op de 3000 meter op haar naam gebracht. De Nederlandse hardloopster zegevierde in een tijd van 8.18,49. Daarmee was ze bijna 3 seconden sneller dan de Roemeense Gabriela Szabó, die in 2002 finishte in 8.21,42.