Khabib over gevecht met McGregor: ‘Hij smeekte: ‘alsjeblieft, vermoord me niet’’

Khabib zorgde voor enorme naamsbekendheid na het gevecht (en de strijd na afloop) met de Ierse superster McGregor. In september zal Khabib zijn rentree maken tijdens UFC 242 in Abu Dhabi. ,,Wat er is gebeurd op 6 oktober (gevecht met McGregor, red.), is slechts het begin van mijn erfenis”, aldus de Russische vechter. ,,Mijn leven is veranderd, zeker weten. Ik ben wat bekender en er zijn veel dingen in m'n leven veranderd. Maar in mijn hoofd is niets veranderd.”



Khabib, die uitstekende papieren kan overleggen (27 zeges in de ring, nul nederlagen), zegt geen spijt te hebben van iets. ,,Nee, helemaal nergens van”, is hij duidelijk. Net als Khabib kreeg ook McGregor een schorsing na de knokpartij na afloop. De Ier moest zes maanden toekijken. Nu wordt er zachtjes gesproken over een rematch tussen Khabib en McGregor, maar de Rus ziet dat niet zitten. ,,Waarom verdient hij een herkansing? Hij klopte af en smeekte ‘alsjeblieft, vermoord me niet.’ En nu praten we over een rematch?”, vraagt Khabib zich af.