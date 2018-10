Kickbokser Nieky Holzken naar Azië: 'Een van mijn grootste contracten ooit'

Kickbokser Nieky Holzken (34) verruilt Glory voor het Aziatische ONE Championship. De Helmonder tekent voor twee jaar en gaat 6 tot 10 partijen vechten. ,,Mijn motivatie is in twee jaar niet zo groot geweest. Ik wil ook in Azië de beste worden", stelt Holzken.

De zevenvoudig wereldkampioen was al een tijdje in onderhandeling met ONE, een grote organisatie in Azië, die in meer dan 138 landen uitzendt. De Aziaten zijn vooral bekend van het mixed martial arts, maar timmeren sinds dit jaar serieus aan de weg met het kickboksen. Ook oud-wereldkampioen Giorgio Petrosyan maakte al de overstap naar ONE Championship. ,,Ze timmeren goed aan de weg, op Instagram hebben ze in korte tijd al meer dan een miljoen volgers. Bij Glory had ik het ook wel gezien", zegt Holzken.

Mailtje

De Helmonder was de afgelopen tijd in onderhandeling met Glory, waar hij nog een clausule in zijn contract had staan dat hij tot december eventueel niet voor een andere bond mocht vechten. Nadat maandag de 'release' bij Glory werd geregeld, stuurde hij dinsdag zijn ondertekende contract terug naar ONE. ,,In principe is het dus rond. Ze benaderden mij via mijn website en stuurden een mailtje of ik voor hen wilde vechten. Toen is het balletje gaan rollen, het was in de tussentijd alleen wachten op Glory", zegt Holzken.

Volledig scherm Nieky Holzken tegen Callum Smith © REUTERS Na in sportief opzicht twee mindere jaren bij Glory is hij 'gemotiveerder' dan ooit om weer te schitteren in Azië. Ook al omdat hij er financieel niet slechter op wordt. ,,Het is een van mijn grootste contracten ooit, ook al omdat ik veel partijen ga vechten. En in vergelijking met het boksen is het helemaal goed: ik verdien in één wedstrijd net zo veel als in vijf bokswedstrijden." Toch gaat het Holzken zeker niet alleen om het geld, hij wil ook nog niet eens aan zijn pensioen als vechter denken. ,,Nee, zeker niet. Ik begin fris aan een nieuw avontuur. Mijn motivatie is groot, ik wil in Azië weer kampioen worden."

Thuisbasis

Holzken hoopt in november nog in actie te komen, in Manilla of Jakarta. Daar vocht hij nog niet eerder, maar Holzken is wel al bekend met Azië vanuit de K1-jaren in Japan. ,,Als je in Azie knokt voor wat je waard bent en niet opgeeft, krijg je heel veel respect. Of je nu wint of verliest. In Nederland en in Europa is dat anders. Dan word je meteen afgeschreven. In Azie niet", weet Holzken, die in Helmond bij zijn gezin blijft wonen en trainen. Alleen als een gevecht nadert, reist hij naar Azië. Helmond is en blijft zijn thuisbasis.