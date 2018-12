Kickbokser Rico verandert langzaam in acteur

Door Tim Reedijk



Ruim een jaar geleden, anderhalve week voor kerst 2017, versloeg Rico Verhoeven met een technische knock-out de man die hem bespuugde en beschimpte in aanloop naar het onderlinge gevecht, Jamal Ben Saddik. Amper bekomen van de uitputtingsslag pakte hij de microfoon en stelde hij het publiek in Ahoy dé vraag. ,,Hebben jullie ook zo’n zin in Rico versus Badr in 2018?”



Nu, een jaar en een karrenvracht aan geruchten verder, is de rematch van het zo desastreus verlopen prestigegevecht van eind 2016 tussen Verhoeven en Badr Hari er nog altijd niet geweest. Sterker: een indicatie voor een datum is er nog altijd niet. 2019 zou het jaar kunnen zijn, maar die globale constatering is alles wat voorhanden is. Het kamp-Rico zegt nog altijd te wachten op een toenadering vanuit dat van de Nederlandse Marokkaan.



Toch lijkt een eventueel gevecht ook in het nieuwe jaar wel even op zich te laten wachten. Verhoeven kondigde in november aan een hoofdrol te hebben in een grote Hollywood-film, The Black Lotus, die hij ook coproduceert. De film zal in de stijl van actieklassiekers als Man on Fire en Taken zijn en wordt komend kalenderjaar geschoten. Verhoeven wil zich in die periode volledig richten op de opnames. Zo hoopt hij, in wat hij ‘een proces van jaren’ noemt, uiteindelijk langzaam de definitieve stap naar Hollywood te zetten.