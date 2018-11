Kiki zegt ‘ja’ ondanks te kleine huwelijksring

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Bertens ook gelukkig in de liefde

De hoogtepunten blijven zich maar opstapelen voor de 26-jarige tennisster Kiki Bertens in 2018. Na het beste tennisjaar uit haar carrière is ze op vakantie in Indonesië ten huwelijk gevraagd door haar vriend Remko de Rijke, die tevens haar fysiotherapeut en sparringpartner is op de baan. En ze zei ja.

De verlovingsring die De Rijke had uitgezocht bleek te klein, maar op Instagram poseert Bertens breed lachend met de ring om haar pink. ,,Ik heb ja gezegd tegen de liefde van mijn leven’', schrijft de tennisster, die een topseizoen beleefde met drie toernooizeges én deelname aan de WTA Finals. Bertens bereikte vorige week op het eindejaarstoernooi Singapore de halve finale. ,,Wat een jaar was dit!! De ring is te klein, maar dat maakt helemaal niets uit!!’’

Michaëlla Krajicek was een van de eersten die Bertens via Instagram feliciteerde met de verloving. Onbekend is wanneer Bertens en De Rijke in het huwelijksbootje stappen. Het stel woont al samen in Breda.

De Rijke (32) kwam een aantal jaar geleden via het tennis in Bertens’ leven. Hij was coach van Thiemo de Bakker. Toen de twee een relatie kregen, ging De Rijke later als fysiotherapeut en sparring partner voor Bertens werken, als rechterhand van coach Raemon Sluiter. Daarnaast heeft De Rijke een eigen tennisschool, net over de grens met België.

