Kim Polling naar bezwaarcommissie om olympische selectie: ‘Hier zijn echt fouten gemaakt’

Door Lisette van der Geest



Eind april was Polling stellig. Twintig minuten nadat de judoka in de klasse tot 70 kilogram hoorde dat de keuze voor de Olympische Spelen niet op haar, maar op concurrente Sanne van Dijke was gevallen, zei Polling over het aanvechten van dit besluit: ,,Dat vind ik onzin. Ze hebben besloten.” Inmiddels, na urenlang de statistieken te hebben bestudeerd, komt ze daarop terug. ,,Ik dacht dat het eerlijk was gegaan, maar er zijn fouten gemaakt. Dat wist ik 27 april niet.”

Lees ook Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther naar Olympische Spelen ten koste van Polling

Volledig scherm Kim Polling. © Getty

Polling: ,,Ik heb bezwaar aangetekend tegen werkelijk alles wat in de verklaring door de selectiecommissie wordt gezegd.” De judoka was de afgelopen drie jaar verwikkeld in een concurrentiestrijd om één ticket voor de Zomerspelen die in juli beginnen. Er waren vooraf verschillende meetmomenten aangemerkt, het laatste moment was de EK in Lissabon, een week voordat de selectiecommissie haar keuze bekendmaakte. De keuze voor de vijf jaar jongere Van Dijke, winnares in Lissabon, kwam voor Polling als een verrassing.



In de desbetreffende verklaring na haar keuze eind vorige maand liet Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie, weten: ,,Als we kijken naar de resultaten zitten er na het hele kwalificatietraject geen significante verschillen tussen beide dames. Uiteindelijk hebben we - mede op basis van de input van de coaches - het laatste gedeelte van het traject eruit gelicht. Dat is licht in het voordeel van Sanne.” Kloosterboer sprak ook over een ‘ondoenlijke keuze’.

Reactie Judobond

Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie: ,,De bezwaarprocedure is niet voor niks een onderdeel van ons intern beleid. Iedere judoka heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de selectiecommissie. In de gewichtsklasse -70 kg is er sprake van twee Nederlandse judoka’s die bij de absolute wereldtop behoren. Het doel van Judo Bond Nederland is en blijft om de judoka met de beste kans op een olympische medaille te selecteren. Voor de selectiecommissie is dat, op basis van alle selectiecriteria, verzamelde en gevraagde informatie, Sanne van Dijke. Dit hebben we ook geheel transparant naar Kim Polling onderbouwd. Desalniettemin heeft elke sporter, dus ook Kim, het recht om bezwaar te maken.”

Polling: ,,Ten eerste vind ik dat ik wel degelijk een significant onderscheid heb aangetoond. Naar welke statistiek je ook kijkt. En ik ben het er niet mee eens dat de recente prestaties de doorslag zouden geven. Er is altijd gezegd dat de toernooien in 2021 net zo zwaar meetellen als de overige toernooien in het kwalificatietraject.” Polling trok zich bij de EK in Lissabon terug voor de strijd om het brons met een lichte elleboogblessure. ,,Als ik, of mijn coach, had geweten dat de EK de doorslag zou gaan geven, was ik natuurlijk, geblesseerd of niet, om brons gaan judoën.”

Scheef beeld

Ze zet daarnaast haar vraagtekens bij de informatie die verstrekt is aan de vier olympische coaches die vooraf geraadpleegd zijn door de selectiecommissie. De judoka vindt dat de selectiecommissie, gevormd door Kloosterboer, directeur topsport bij Judo Bond Nederland en Charles van Commenée als externe partij, verkeerde statistieken hanteerde bij het beoordelen van de verschillen tussen beide judoka’s. ,,Zij hebben fouten gemaakt tijdens het verwerken van hun verzamelde data.”

Volledig scherm April 2021: Kim Polling na afloop van de wedstrijd tegen Mariam Tchanturia uit Georgie tijdens het EK in Portugal. © ANP

Zo stelt Polling dat het wegstrepen van onderlinge partijen tussen haar en Van Dijke een scheef beeld creëert. ,,Zij krijgt een 100 procent winstpercentage op een toernooi, terwijl ze van iemand, mij, verliest. Als je dit eruit haalt omdat het niet relevant is voor de Spelen waar maar een van ons mee kan doen, moet je ook alle andere judoka’s uit de statistieken van de afgelopen drie jaar halen, als deze judoka’s niet meedoen aan de Spelen. Maar dat is dan weer niet gebeurd.”

Het gebruik van statistieken is logisch in de judosport, waar het niet alleen draait om medailles, maar ook de weg daarnaartoe veel kan zeggen over olympische medaillekansen. Een makkelijke loting kan een vertekend beeld geven, evenals het deelnemersveld van belang is om de zwaarte van een toernooi in te schatten. De judobond koos er bewust nooit voor de concurrentiestrijd door de judoka’s onderling in een partij uit te laten vechten: op de Spelen staan er ook geen Nederlandse judoka’s tegenover elkaar. De opdracht van de selectiecommissie is de judoka aan te wijzen die zij de meeste medaillekansen toedichten.

Quote In de verklaring staat dat ik grilliger ben en tactisch minder mogelijkhe­den heb. Maar dat is niet waar Kim Polling

,,Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik naar de Spelen zou moeten gaan”, zegt Polling. ,,Je hebt criteria opgesteld, daar kijk je naar.” Over haar kansen zegt ze: ,,Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Die bezwaarcommissie bestaat uit advocaten, ik heb de pabo (opleiding leraar basisonderwijs, red) gedaan. Ik vind dat ik volkomen gelijk heb, maar ik weet niet of dat juridisch het geval is. Maar ik heb een jurist die me helpt, als hij er geen vertrouwen in had gehad, had hij dat eerlijk gezegd.”

Volledig scherm Kim Polling en Sanne van Dijke (rechts). © EPA

Er zijn gevallen in het verleden waar judoka’s de keuze van de selectiecommissie aanvochten. Anicka van Emden, vijf jaar geleden in Rio goed voor olympisch brons, tekende in 2012 protest aan na de keuze van de bond haar niet op te stellen voor de Spelen van Londen. In 2008 stond Grim Vuijsters in een rechtszaal in de hoop uitzending naar de Spelen af te dwingen, in beide gevallen kregen de judoka’s geen gelijk.

Polling: ,,Ik heb die bezwaren niet ingezien, maar zij vonden zich zelf destijds de betere keuze. Dat vind ik ook van mezelf, maar op basis daarvan teken ik geen bezwaar aan. Hier zijn echt fouten gemaakt. Ik dacht eerst dat ze een goede reden hadden om voor Sanne te kiezen. Nu lees ik in een verklaring dat er werd gezegd dat ik grilliger ben en tactisch minder mogelijkheden heb. Maar dat is niet waar, dat zeggen alle statistieken. Daarom doe ik dit, ik wil dat het eerlijk gaat.”

Uiterlijk vrijdagmiddag zal de bezwaarcommissie met een antwoord komen.