'King James' leidt Cavaliers naar finale Eastern Conference

Toon Siepman is uitgesleu­teld na nipte nederlaag

7 mei Toon Siepman was al min of meer gestopt toen hij de job van hoofdcoach bij de vrouwen van Oranje-Rood aanvaardde. De oude rot in het vak – vrijdag is hij 65 jaar geworden – had gezien wat er in Eindhoven aan potentieel op het hockeyveld stond en wat er dus mogelijk moest zijn nu de club ook echt in dames-1 wilde investeren. Twee jaar later zwaait hij af met een heel nipte nederlaag in het tweede halve finaleduel met Amsterdam.