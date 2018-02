Kings met inhaalrace langs Bulls

De Kings keken in het tweede kwart tegen een achterstand van liefst 21 punten aan, maar knokten zich in het tweede deel van de wedstrijd terug: 104-98. De Serviër Bogdan Bogdanovic had met vijftien punten het grootste aandeel. Bij de Bulls bleken 27 punten van Zach LaVine niet genoeg om te winnen in Sacramento.



De Italiaan Danilo Gallinari leidde Los Angeles Clippers met 28 punten langs Dallas Mavericks (104-101). Met 4,5 minuut op de klok stonden de Mavericks nog met 101-91 voor, maar onder aanvoering van Gallinari trokken de Clippers de winst toch nog naar zich toe. Utah Jazz versloeg New Orleans Pelicans met 133-109 en Orlando Magic was net te sterk voor Miami Heat (111-109).