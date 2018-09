Kipchoge: Marathon onder 2 uur gaat lukken

Twee dagen na zijn historische race in Berlijn, waar de 33-jarige Keniaan met 2.01.39 liefst 1 minuut en 18 seconden onder de oude toptijd dook, wandelde Kipchoge soepel door de gangen van het gebouw waar zijn sponsor zetelt. Aan niets was te zien dat hij amper 48 uur eerder in verbluffend tempo 42,195 kilometer had gerend.



,,Toen ik de dag erna opstond, deden mijn spieren veel pijn. Maar in mentaal opzicht voelde ik me geweldig. Het was mijn doel om een wereldrecord te lopen, al zou ik maar een seconde sneller zijn dan het vorige record.''