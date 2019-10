Kipchoge schrijft historie met marathon onder twee uur

Kipchoge liep de klassieke afstand in het Prater in Wenen. De Keniaan legde een parcours af over de Hauptallee in de Oostenrijkse hoofdstad en kreeg tijdens de door Ineos gefinancierde 1:59 Challenge, hulp van 41 gangmakers, verdeeld in groepen van zeven.



De nieuwe toptijd die Kipchoge heeft neergezet, geldt niet als nieuw wereldrecord. De race is vanwege onder meer de vele hazen niet erkend door de internationale atletiekfederatie. Het officiële wereldrecord zette de Keniaan tijdens de marathon van Berlijn van 2018 op 2.01.39.



Het was de tweede keer dat Kipchoge een poging ondernam om de magische barrière van twee uur te doorbreken. In 2017 kwam hij op het circuit van Monza 25 seconden tekort hiervoor. Vandaag slaagde hij in zijn missie.