Kira Toussaint zwemt nieuw wereldrecord: ‘Dit is een heel mooie dag in een zure tijd’

Dustin Johnson houdt stand bovenaan in Masters

0:12 Dustin Johnson staat ook na zijn tweede ronde in de Masters bovenaan in de stand. De aanvoerder van de wereldranglijst legde de achttien holes op de golfbaan van Augusta af in 70 slagen, 2 onder par. Met 9 onder par deelt hij voorlopig de koppositie met zijn landgenoot Justin Thomas, de Australiër Cameron Smith en de Mexicaan Abraham Ancer.