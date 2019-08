Klimmer Reuser naar kwalificatietoernooi Japan

De Rotterdammer komt uit in alle drie de olympische klimdisciplines; lead, boulderen en speed. Reuser moet proberen een plek te veroveren voor de zogenoemde Combined wedstrijd op 21 augustus. Het eindklassement daarvan bepaalt wie zich kwalificeert voor Tokio.



Slechts de beste zeven vrouwen en zeven mannen plaatsen zich direct voor de Spelen, waar klimmen debuteert als olympische sport. De andere deelnemers plaatsen zich via andere wedstrijden. In Tokio komen de twintig beste vrouwen en twintig beste mannen ter wereld uit. De WK in Hachioji beginnen maandag.