Klopp: Denken aan titel verboden bij Liverpool

,,We zijn nog helemaal niet met de titel bezig. We voelen het niet, denken er niet aan en we praten er niet over, omdat het op dit moment nog helemaal niet interessant is", aldus de Duitse coach, die al 35 wedstrijden op rij ongeslagen is met Liverpool.



Klopp kijkt niet verder dan de komende weken, waarin zijn manschappen vijf wedstrijden moeten afwerken. ,,Dat klinkt niet alsof er al iets is beslist. Die 13 punten voorsprong zeggen me niets. Ik kan zelf de verhalen al schrijven. De eerste is dat niet eerder in de geschiedenis van het Britse voetbal een team zo'n grote voorsprong had en die vervolgens alsnog uit handen gaf."



De eerstkomende tegenstander van Liverpool is zondag Wolverhampton Wanderers.