Knegt vindt Invitation Cup onverantwoord, Schulting zit met dilemma

Onverantwoord, zo noemt Sjinkie Knegt de eerste internationale shorttrackwedstrijd van het seizoen die vrijdag in Heerenveen begint. ,,Voor het beleid en de besmettingen en het corona-idee was het beter als het niet door was gegaan, denk ik.”

Door Lisette van der Geest



De shorttracker heeft zogezegd tijdens een digitale persbijeenkomst in aanvang op het toernooi meermaals aangegeven het doorgaan van de Invitation Cup onverstandig te vinden. ,,Ik heb het een paar keer door laten schemeren, maar als er geen reactie op komt, weet je genoeg”, zegt Knegt, die daarnaast zegt dat die verantwoordelijkheid bij schaatsbond KNSB ligt.

Voor de Invitation Cup zijn naast Nederlandse shorttrackers, ook sporters uit Frankrijk, Polen, België en Letland ingeschreven. Normaal gesproken zijn hier tickets te verdienen voor wereldbekerwedstrijden. De internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het coronavirus echter geschrapt. Daardoor staat er niet zoveel op het spel in Heerenveen.

,,Wij gaan nu mensen van buiten Nederland hierheen halen, dat vind ik gewoon niet verstandig.” Dat is anders dan bij de NK afstanden die een week later op het programma staat voor de Nederlandse langebaanschaatsers. Knegt: ,,Dat is veel beter te organiseren. Dat zijn allemaal Nederlanders en is beter te monitoren dan wat wij doen. Bovendien is langebaanschaatsen een heel andere sport, waar je met zijn tweeën aan de startlijn staat met vijf meter ertussen. Wij staan met zijn allen op een kluitje. Dat is een ander verhaal.” Daarnaast is shorttrack geen contactsport volgens de GGD. ,,Nou, dan moeten ze eens een protocol opstellen want het is wel degelijk een contactsport.”

Schulting vindt het dilemma

Ploeggenote Suzanne Schulting zegt naar het standpunt van Knegt te neigen, maar het tegelijkertijd een lastig dilemma te vinden. ,,Als ik naar mijn sportershart kijk, wil ik gewoon racen. Maar je vraagt je ook af of het verantwoord is. Ik vind het ook lastig om hier uitspraken over te doen en weet niet of ik mijn vingers daaraan wil branden. Ik zeg niet keihard dat de wedstrijd niet door moet gaan, anderen zijn daar meer uitgesproken in. Als de KNSB zegt dat het verantwoord is, moeten we dat maar accepteren.”

De deelnemers aan de driedaagse wedstrijd worden vandaag allemaal getest op het coronavirus. De uitslagen worden morgen verwacht. ,,We hebben een heel pakket aan extra voorzorgsmaatregelen uit de kast getrokken om de Invitation Cup goed te laten verlopen”, laat een woordvoerder van de schaatsbond weten. ,,Wie een positieve test heeft gaat direct in quarantaine en kan niet deelnemen. We hebben daarnaast een hele hoop aanvullende maatregelen.”

Volledig scherm Suzanne Schulting tijdens de B finale op de 1000 meter tijdens de ISU World Cup Finale Shorttrack. © ANP