KNGU bereidt hoger beroep voor in zaak Wevers: ‘Schoffering voor melders’

De turnbond gaat naar de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in de tuchtzaak tegen oud-bondstrainer Vincent Wevers. Daarnaast roept de gymnastiekunie op tot verdere professionalisering van het tuchtrecht in de sport.

De KNGU schaart zich daarmee achter de melders in de tuchtzaak tegen Vincent Wevers, tot eind vorig jaar in dienst als bondstrainer. Die werd maandag door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar uit de uitspraak bleek duidelijk dat dat ook te maken had met gebrekkig onderzoek.

Quote Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokke­nen. KNGU

De turnbond meldt: ,,Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders. Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen en zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. Daarnaast acht de KNGU de kans groot dat met deze uitspraak de drempel voor andere (toekomstige) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om melding te maken, nog meer wordt verhoogd.”

De turnbond leidt uit de uitspraak af dat het noodzakelijk is dat tuchtrecht in de sport moet worden verbeterd. De KNGU gaat daarover in gesprek met NOC*NSF en andere bonden.

Tegen Wevers was door de aanklager 28 maanden schorsing geeist, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. De onafhankelijke rechters van de tuchtcommissie gaven echter aan weinig te kunnen met het door de aanklager aangedragen onderzoek, dat onvolledig was en van onvoldoende kwaliteit.

Wevers werd in 2021 door de bond thuis gehouden van de Olympische Spelen in Tokio. Een deel van de vrouwenploeg miste daardoor hun vertrouwde coach. Later werd het aflopende contract van Wevers niet verlengd.