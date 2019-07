Knipping verrast met supertijd en mag naar Spelen

Knipping noteerde 4.13,46 en was daarmee bijna twee seconden sneller dan zijn oude toptijd van 4.15,38, het nationaal record dat hij samen met Marcel Wouda in handen had. Knipping had niet voldaan aan de WK-limiet, maar mocht op basis van zijn progressie toch deelnemen aan de WK.



Alleen de Japanner Daiya Seto plaatste zich met een betere tijd voor de finale, die vanmiddag om 14.01 uur wordt gezwommen.



Ook de estafettezwemsters 4x100 meter wisselslag bemachtigden een ticket voor Tokio. Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Femke Heemskerk werden in 4.01,42 tiende en liepen daarmee wel de finale mis.



De estafettemannen (4x100 meter wisselslag) liepen eveneens de finale mis en de tijd van Nyls Korstanje, Mathys Goosen, Arno Kamminga en Jesse Puts (3.36,77) was niet genoeg om een startbewijs voor de Spelen te pakken.