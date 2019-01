Kobayashi wint nieuwjaarsspringen Garmisch

Kobayashi domineert dit seizoen het schanssspringen. Hij boekte al zijn zesde overwinning van dit seizoen. Hij ligt op koers voor de eindzege in de tournee, maar kan Eisenbichler nog niet uitvlakken. De 27-jarige Duitser eindigde in Oberstdorf ook al als tweede. ,,Ik was een beetje nerveus’', gaf de Japanner na afloop toe. Hij was als laatste aan de beurt en had Eisenbichler 135 meter ver zien zweven. Van zenuwen was in de tweede sprong van Kobayashi in elk geval niets te zien; de afstand (133 meter) was weliswaar iets minder ver dan die van de Duitser, maar de uitvoering nagenoeg perfect.



De Poolse olympisch kampioen Kamil Stoch, de winnaar van de vorige twee edities van de Vierschansentournee, kwam niet verder dan de zesde plaats. De tournee vervolgt vrijdag met de derde wedstrijd in Innsbruck.