Kobayashi wint voor tweede keer in carrière Vierschansentournee

Kimberley Bos behoudt de leiding in het wereldbe­ker­klas­se­ment: ‘Voelt best bizar’

Skeletonster Kimberley Bos gaat ook na de zesde wedstrijd aan kop in het wereldbekerklassement. De 28-jarige Nederlandse eindigde vrijdag in Sigulda in Letland als derde. In de eerste heat werd ze zesde en in de tweede omloop was de Edese de snelste. De zege ging naar de Oostenrijkse Janine Flock.

31 december