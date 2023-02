Kobe Bryant-trofee voor ontketende Jayson Tatum na zege op Team LeBron in All Star Game

Jayson Tatum blonk in Salt Lake City uit door maar liefst 55 punten te maken, een record in het prestigieuze sterrenduel. De 24-jarige speler van Boston Celtics kreeg als meest waardevolle speler (MVP) de Kobe Bryant-trofee, vernoemd naar de superster die in 2020 bij een helikopterongeluk om het leven kwam.

Het team uit het oosten stond onder leiding van captain Antetokounmpo, de sterren uit het westen werden aangevoerd door James. Zij hadden in de verkiezing onder fans, spelers en journalisten de meeste stemmen gekregen. Team Giannis versloeg Team LeBron met 184-175. Beide teamcaptains hadden vanwege fysieke problemen een beperkte rol in de wedstrijd.

Antetokounmpo, de ster van Milwaukee Bucks, deed alleen de eerste 20 seconden mee. Hij opende de score en ging daarna naar de kant, vanwege een eerder opgelopen polsblessure. James had in het duel na een dunk last van zijn rechterhand. De 38-jarige vedette van Los Angeles Lakers, sinds kort de topscorer aller tijden van de NBA, maakte 13 punten in de ruim 14 minuten die hij binnen de lijnen stond. James moest in zijn zesde All-Star Game als teamcaptain zijn eerste nederlaag incasseren.