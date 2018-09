Koninginnenstrijd met Sjöström verveelt 'Kromo' nooit

Ranomi Kromowidjojo (28) en Sarah Sjöström (25) halen al jaren het beste in elkaar naar boven. Op de FINA Swimming World Cup in Eindhoven klopte 'Kromo' haar Zweedse rivale gisteravond overtuigend op de 50 meter vrije slag.

Door Natasja Weber



Tien jaar geleden keek een 17-jarig zwemtalent uit het Groningse Sauwerd op de tribune van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion naar een 14-jarige zwemster uit het Zweedse Salem. In Eindhoven werd op 22 maart 2008 tijdens de EK langebaan geschiedenis geschreven.

Het 17-jarige meisje, Ranomi Kromowidjojo, zag van dichtbij hoe een blonde tiener zich verrassend kroonde tot Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag.

Sarah Sjöström was haar naam. In haar paasvakantie maakte ze haar debuut in de Zweedse zwemploeg en ze ging er prompt met het goud vandoor. Kromowidjojo kan zich die race van 10,5 jaar geleden nog goed herinneren. ,,Ja dat was echt heel bijzonder. Ze versloeg topfavoriete Inge Dekker."

Kromowidjojo kon toen niet bevroeden dat ze in het decennium dat volgde tientallen keren tegen Sjöström zou racen. De Nederlandse en de Zweedse zwemkoningin halen al jaren het beste in elkaar naar boven.

In Eindhoven werd daar gisteravond tijdens de World Cup een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd in het sfeervol omgebouwde zwemtheater. 'Kromo' was er veel aan gelegen om in haar thuisbad te laten zien wie de beste is op de 50 meter vrije slag. De wereldrecordhoudster op deze afstand (22,93 seconden) snelde in het 25-meterbad naar een prima tijd zo vroeg in het seizoen: 23,26 seconden. Sjöström tikte als tweede aan op relatief grote afstand: 23,67. Femke Heemskerk zette de derde tijd neer in een nieuw persoonlijk record van 23,77.

,,Ik wilde echt heel graag in mijn eigen bad van Sarah winnen", zei Kromowidjojo kort voordat ze naar de dopingcontrole moest. ,,Met Sarah weet je het nooit. Normaal gesproken is mijn keerpunt beter, maar zij is zwemmend beter. Nee, de tweestrijd tussen Sarah en mij verveelt nooit. En zo vind ik het helemaal leuk", doelde 'Kromo' op haar overtuigende overwinning.

Kort voordat de olympisch kampioene van 2012 in actie kwam op de 50 vrij had ze een uitstapje gemaakt naar de 50 meter rugslag. Deze afstand zwemt ze zelden. Verrassend pakte Kromowidjojo zilver in zelfs een nieuw nationaal record; 26,10 seconden. In de series had Kira Toussaint de Nederlandse toptijd al aangescherpt tot 26,19.

Wereldrecord

Kromowidjojo: ,,Bizar dat ik 26,10 zwem op de 50 rug. Bij de afzet schoot mijn blokje weg en na tien seconden dacht ik dat het een verloren race was." De winst op deze afstand was voor de Braziliaanse Etiene Medeiros (26,07).

Op de eerste dag van de World Cup kon toernooidirecteur Pieter van den Hoogenband ook meteen een wereldrecord bijschrijven. De Rus Vladimir Morozov klokte op de 100 wissel een tijd van 50,26.