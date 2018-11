Kraaijenhof: Afbreukrisico voor coach Schippers is erg groot

Goede start voor Luiten in Dubai

9:55 Joost Luiten is voortvarend begonnen aan het Tour Championship in Dubai, het slottoernooi van dit jaar met de beste zestig spelers van de Europese Tour. Hij noteerde in zijn eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates 69 slagen, drie onder par, en deelt daarmee voorlopig de vierde plaats in de tussenstand. Hij maakte vier birdies, tegen één bogey.