‘Kromo’: Nederland hoeft zich geen zorgen te maken

Door Natasja Weber Waarna er een als geruststellend bedoeld vervolg kwam: ,,Zelfs mijn oma kreeg te horen dat ik een dipje zou hebben. Dat is absoluut niet zo. Kijk, twaalf jaar geleden stond ik al op een EK. Dit toernooi is geen hoogtepunt voor mij. Een olympische finale en een WK-finale maken bij mij veel meer los dan een EK-finale. Ik ben bezig met mijn projectje Tokio. Na de zomer is het nog maar twee jaar voor de Olympische Spelen. Dan gloeien de vonkjes weer op. Alles komt goed. Heb geduld. De mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken. ‘Kromo’ weet wat ze in haar koppie heeft.’’

Mindset

De beleving is dit seizoen dus minder bij de drievoudig olympisch kampioene. Vier jaar geleden had ze daar ook last van in het EK-jaar. ,,Ik wist dat ik dit toernooi niet in supervorm was. Maar ik ben toch blij met mijn mindset. Dat ik de knop kan omzetten en proberen om in de finale mijn beste seizoentijd te zwemmen. Op de 50 vrij is dat ook gelukt’’, zei Kromowidjojo (27) over de afstand waarop ze brons won.



‘Kromo’ trok zich vanwege een gebrekkige vorm terug voor de 100 vrij en sloot de EK gisteren af met een teleurstellende zesde plek op de 50 vlinder. ,,Het goud van Ferry (haar vriend Weertman op de 10 km, red.) had me een extra stimulans gegeven. Ik kwam fris aan de start. Geen medaille is heel zuur. Maar ik heb echt geen twijfels over de toekomst.’’