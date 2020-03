Kromowidjojo en Weertman gaan door: ‘Leef voor de Spelen’

Drievoudig olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo wilde op de Olympische Spelen van Tokio in 2020 nog één keer pieken. De bijna 30-jarige topzwemster laat er echter geen twijfel over bestaan. ,,Ik ga absoluut door tot 2021. En Ferry ook”, doelt ze op haar vriend en olympisch kampioen openwaterzwemmen Ferry Weertman.

Kromowidjojo klonk dinsdagmiddag opgelucht dat het IOC heeft besloten de Olympische Spelen te verplaatsen naar 2021. ,,Ik ben wel content met die beslissing. Het geeft een beetje rust, het is fijn dat er nu duidelijkheid is. De afgelopen weken probeerde ik zo goed mogelijk rondom huis te trainen op het droge. Het is echt heel gek dat je opeens geen zwembad tot je beschikking hebt. Toch probeer je je voor te bereiden om over vier maanden een topprestatie te leveren.”

,,Maar goed, de hele topsportwereld ligt plat dus het zou redelijk kansloos zijn om de Spelen door te laten gaan. De situatie in de wereld is op dit moment helemaal niet onder controle en de vraag is of dat komende zomer wel het geval zou zijn. En als het veilig genoeg is, is het dan handig om mensen vanuit de hele wereld op één plek te laten samenkomen?”

Kromo’s vierde Olympische Spelen zouden de kroon op haar carrière moeten worden. De topzwemster die in augustus 30 jaar wordt, laat er geen misverstand over bestaan. ,,Ja, Ferry en ik gaan door tot 2021. Absoluut! Ik leef voor de Olympische Spelen en kijk hier al zo lang naar uit. Het maakt het wel heel gek omdat ik al zo lang bewust voor Tokio 2020 aan het trainen ben. Het feit dat dat opeens wegvalt is wel heel gek. Je gaat opeens van dag tot dag leven.”

,,Het nieuws van vandaag geeft topsporters even rust en veiligheid. Maar we zitten natuurlijk in een enorme crisis in de wereld. Hopelijk gaat het snel de goede kant op en kunnen we straks echt goed toewerken naar de Olympische Spelen van 2021.”