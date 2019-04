Kromowidjojo snelste op 50 meter vrij bij Swim Cup in Den Haag

Kromowidjojo en Heemskerk waren al zeker van een ticket voor de 50 meter vrije slag van de WK van komende zomer in Gwangju. ,,Het was een goede race”, zei Kromowidjojo . ,,Met stapjes gaat het beter.”



De 28-jarige Groningse voldeed eerder in Den Haag al aan de WK-limiet voor de 100 vrije slag.



Tes Schouten voldeed in Den Haag aan de debutantenlimiet voor de WK. Het 18-jarige talent klokte een tijd van 30,97. Dat was ruim voldoende voor de limiet, die op 31,22 staat. De debutantenlimiet is ingesteld om grote talenten een kans te bieden op het hoogste mondiale podium.



Schouten won de finale en bleef de één jaar jongere Rosey Metz (31,37), die tweede werd, ruim voor. Metz bleef zaterdag in de series al onder de limiettijd met 31,18.