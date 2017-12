Kunstschaatser Hanyu verdedigt titel in Pyeongchang

Zeilteam Mapfre wint ook derde etappe Ocean Race

24 december Zeilteam Mapfre heeft de leidende positie in het klassement van de Volvo Ocean Race verstevigd. De ploeg van schipper Xabi Fernández won ook de derde etappe in de befaamde zeilrace om de wereld. Het Spaanse jacht kwam met een flinke voorsprong op de concurrentie aan in finishplaats Melbourne.