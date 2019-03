Kupers en Douma uitgeschakeld op 800 meter

Lisanne de Witte door naar finale 400 meter

22:07 Lisanne de Witte heeft zich bij de EK indooratletiek in Glasgow overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 26-jarige atlete rende in haar heat uit de halve finales naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 52,38. Die klassering gaf haar toegang tot de eindstrijd op zaterdag.