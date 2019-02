Kupers met grote overmacht naar zevende Nederlandse indoortitel

Maarten Plaum liep naar het zilver in 1.50,17, het brons was voor Nick Marsman in 1.50,86. Kupers was een jaar helemaal uit beeld in de atletiek door hardnekkig blessureleed.



Deze winter maakte hij al indruk bij zijn rentree door meteen de limiet voor de EK indoor te lopen. Zijn winnende tijd bij de NK indoor was opnieuw ruim onder die limiet (1.49,00). ,,Dit was gewoon de beste keuze voor dit moment, gewoon echt hard lopen. Dat wilde ik graag en dat is gelukt’', zei Kupers direct na de race.