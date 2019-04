‘Laatbloeier’ Roy Meyer vroeg in vorm

Meyer is in vorm, weet hij. ,,Tegenstanders moeten heel uitzonderlijk zijn om mij te stoppen, zo voelt het nu”, zegt Meyer telefonisch, terwijl hij bezig is aan het laatste deel van zijn terugreis naar Nederland. De judoka zit zogezegd ‘op de helft van het totaalpakket’ als het aankomt op zijn vorm. ,,Ik werd hier kampioen op conditie, fitheid, wilskracht en gretigheid. Het gaat makkelijk en de wedstrijden kosten mij niet zoveel moeite. Door tactisch goed te judoën kregen tegenstanders nauwelijks tot niet veel kansen en dat terwijl ik nog aan het begin van mijn seizoen zit en normaal een laatbloeier ben.” De reden voor zijn vroege vorm schuilt volgens hem in het vaderschap. In maart werd Meyer voor de tweede keer vader. ,,Bij mijn eerste zoontje was het pittig. Hij sliep niet door, hoe belangrijk slaap voor een topsporters is, merk je pas als je het niet krijgt. En dat heeft anderhalf jaar geduurd. De aanloop naar het krijgen van een kind kost ook energie. De afgelopen jaren waren pittig, maar mijn tweede is superrustig. Ik heb nu het idee dat alles op poten staat. Dat ik in evenwicht ben. En dat merk ik ook in mijn sport. Ik ben nog nooit zo fit geweest.”

Het draait voor de Nederlandse topjudoka’s dit jaar niet om de Grand Prix. Een aantal leden van de nationale selectie zijn in Brazilië voor een trainingskamp. Meyer was samen met de van een hernia terugkerende Kim Polling de enige Nederlander op de startlijst in Antalya, al deden er meerdere grote namen aan het toernooi mee. Waaronder olympisch kampioen én angstgegner van Henk Grol, de Tsjech Lukas Krpalek – hij eindigde op de derde plaats.



De Europese Spelen eind juni, die voor de judoka’s tellen als EK, en de WK in Tokio eind augustus, zijn de belangrijkste kampioenschappen dit seizoen. Deels staat het seizoen al in het teken van de Olympische Spelen van volgend jaar. In tegenstelling tot de WK mag er op de Spelen per gewichtsklasse maar één judoka per land worden afgevaardigd, wat betekent dat Meyer met Grol om het ticket strijdt.



,,Ik denk dat het alleen maar goed is dat er een concurrentiestrijd is. Dan maak je elkaar beter en heb je niet de kans om te makkelijk te denken. Maar ik probeer tegelijkertijd niet te veel met volgend jaar bezig te zijn. Ik focus me tijdens wedstrijden ook niet op mijn tweede tegenstander, terwijl ik eerst nog moet winnen van de eerste.”



Maar Meyer weet ook: een WK-medaille zal zwaar wegen in de keuze van de nationale bond bij het aanwijzen van de nationale ploeg. ,,Maar daar voel ik niet meer druk door. En als ik al meer spanning voel, wil ik dat omzetten in energie. Ik richt me op mezelf. Let’s rumble.”