Laatste duik van Femke Heemskerk: ‘Het voelt goed zo’

Na haar laatste race - als slotzwemster in een gemengde wisselslagestafette - komt ze uit het water omhoog, gaat op de lijn van haar baan vier zitten, zwaait naar de aanwezigen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, maakt met thank you! op haar roze badpak geschreven een buiging voor haar carrière en valt om de nek van eeuwige tegenstander en vriendin Sarah Sjöström. Femke Heemskerk (34) pakt zaterdagavond haar momentje. Dan dimmen de lichten, gaan de laserstralen aan en draait dj JFB een plaat. The ISL show must go on.