Lakers eren Kobe Bryant met eerste zege na zijn dood

,,Het zal nooit normaal voelen’’, sprak coach Frank Vogel na afloop. ,,Het zal nooit hetzelfde voelen. Maar we hebben onze eerste overwinning sinds het is gebeurd. Er zullen gaandeweg nog veel belangrijke stappen voor ons volgen, maar dit was er zeker één.’’

Een dag later werd wel gewonnen. Net als tegen Portland werd het voor de Lakers een emotionele avond. Tijdens de eerste time-out werden beelden getoond van Bryant en zijn dochter. ,,We waren daar op voorbereid‘’, vertelde LeBron James over het Bryant-.eerbetoon ,,We begrijpen het en hopen dat het elke avond gebeurt vanwege de erfenis die hij heeft achtergelaten. ,,We zijn er klaar voor als team en organisatie en we gaan verder om hier doorheen te gaan. Het is onze plicht om wedstrijden te spelen en die winning-mentaliteit te hebben, want dat is wat hij gewild zou hebben.‘’