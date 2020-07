Lastige test Bendsneyder op circuit Jerez

Bo Bendsneyder (Moto2) had eind mei nog wat rondjes gereden op het TT-circuit van Assen maar nu ging het, met het team achter zich, weer serieuzer. ,,Het is fijn om weer op de NTS te kunnen rijden, maar het was een lastige dag”, keek de coureur van NTS RW Racing GP terug op de vooral warme testdag. ,,We hebben veel werk verzet, maar er is ook nog wel veel te doen. Het ontbrak een beetje aan vertrouwen met de voorkant van de machine, maar met alle informatie die we vandaag hebben kunnen vergaren, heb ik er het volste vertrouwen in dat het team en ikzelf vrijdag de stap kunnen zetten.”